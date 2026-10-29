Вынесли болезнь на всеобщее обозрение: дочь Федосеевой-Шукшиной не выдержала

Ольга Шукшина потребует у главврача объяснений по утечкам о здоровье матери

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Она хочет узнать, откуда журналистам становятся известны подробности состояния здоровья матери.

Актриса Ольга Шукшина, дочь народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной, собирается обратиться к главному врачу из-за публикаций о самочувствии матери. Об этом она сообщила «Абзацу».

Шукшина хочет выяснить, каким образом становятся известны подробности, касающиеся состояния артистки.

«(По поводу публикаций о состоянии матери. — Прим. ред.) главному врачу хочу задать вопросы и попросить его объяснить, что происходит. У меня есть намерение посетить его, но не знаю, хватит ли моральных сил заниматься этим вопросом», — приводит ее слова издание.

Актриса призналась, что постоянные сообщения о здоровье матери вызывают у нее тяжелые переживания. По ее словам, она не готова все время подтверждать или опровергать публикации, посвященные состоянию Федосеевой-Шукшиной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что адвокат Юлия Вербицкая-Линник проинформировала о состоянии народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной. По ее словам, актриса по-прежнему находится в стабильно тяжелом состоянии. Юрист отметила, что на прошлой неделе состояние резко ухудшилось, однако врачам удалось его стабилизировать.

Адвокат также указала, что состояние актрисы ухудшалось и прежде, но нынешний случай стал особенно тяжелым.

Федосееву-Шукшину экстренно госпитализировали 14 октября из-за проблем с сердцем. На протяжении нескольких недель 88-летнюю актрису беспокоили усиливающаяся одышка и отеки.

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