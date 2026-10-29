«Подтягиваемся под этот уровень»: Песков о работоспособности Путина

Фото, видео: www.globallookpress.com/Kremlin Pool; 5-tv.ru

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Пресс-секретарь президента РФ назвал продуктивность лидера феноменальной.

Сотрудники пресс-службы президента России Владимира Путина стараются ориентироваться на его уровень работоспособности. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил корреспонденту «Известий» Виктору Синеоку.

Отвечая на вопрос о том, как пресс-службе удается сохранять работоспособность при высокой нагрузке, Песков предложил прежде всего обратить внимание на график самого президента.

«Вы лучше подумайте, мы-то ладно, вы лучше подумайте, как президент, как ему удается. Он же еще и говорит, и думает гораздо больше нас», — сказал он.

На вопрос о том, есть ли у Путина какой-то особый секрет, Песков ответил:

«А это феноменальная работоспособность. Поэтому он и президент Российской Федерации».

При этом представитель Кремля подчеркнул, что сотрудники пресс-службы стараются соответствовать темпу главы государства.

«А мы пытаемся подтягиваться под этот уровень», — отметил Песков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин назвал американского предпринимателя Илона Маска гениальным человеком. Заявление прозвучало во время обсуждения российской низкоорбитальной спутниковой группировки «Рассвет». По представленным данным, на орбите уже находятся 30 таких аппаратов. Путин отметил, что Россия пока делает первые шаги в этом направлении, тогда как у Маска на орбите уже находятся тысячи аппаратов.

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