«Готовая ловушка»: в московских филиалах «Мира квестов» найдены нарушения

Фото, видео: © РИА Новости/Евгения Новоженина; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Представители одной из площадок не согласились с критикой и заявили, что считают условия безопасными.

В двух московских квестах, представленных на агрегаторе «Мир квестов», специалисты обнаружили нарушения требований пожарной безопасности. Речь идет о площадках «Чужой» на 2-м Иртышском проезде и «Изнанка в разуме Векны» на Первомайской улице. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Квест «Чужой» расположен в промышленном ангаре за железной дверью. По данным журналистов, пути эвакуации отделаны горючими материалами, а перегородки изготовлены из дерева и фанеры. При осмотре не обнаружили пожарной сигнализации, датчиков и ручных извещателей.

Также на площадке отсутствуют планы эвакуации, соответствующие знаки и аварийное освещение. Основной выход, по данным «Известий», один, запасных выходов нет. Огнетушителей недостаточно, а часть имеющихся устройств установлена неправильно.

«На мой взгляд, это очень грубые нарушения. Организаторы данного шоу сильно сэкономили. В принципе, это готовая ловушка. Осталось просто случиться пожару, и все люди погибнут», — заявил ведущий специалист по пожарной безопасности Аркадий Субодин.

Сотрудники квеста, в свою очередь, не согласились с такой оценкой. Один из них заявил, что считает уровень безопасности нормальным. Другой сообщил, что датчики дыма на площадке якобы есть, хотя визуально их не видно.

Специалисты отметили, что даже при наличии датчиков их расположение под натяжным потолком может снизить эффективность системы: по их оценке, сигнал может поступить только после того, как огонь достигнет установленного оборудования.

Второй квест — «Изнанка в разуме Векны» — находится в подвале жилого дома на Первомайской улице. Там также обнаружили легковоспламеняющиеся материалы. Кроме того, проходы к аварийному выходу оказались заужены.

По данным «Известий», при включенной пожарной сигнализации двери открываются автоматически с перебоями. Сложная система коридоров и труднодоступные участки, по оценке специалиста, также могут затруднить эвакуацию посетителей. Кроме того, на площадке, по имеющимся сведениям, не проверяют паспорта участников и не оформляют согласие на посещение.

Субодин заявил, что во время осмотра обнаружили десятки нарушений, однако часть из них можно установить только при более детальной проверке. Специалист не рекомендовал посещать заведения с подобными условиями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что агрегатор развлечений «Мир квестов» может быть связан с украинским сайтом, на котором ранее размещали квест со сбором средств для ВСУ. Украинская версия портала использует тот же движок и оформление, что и российский сайт. На ней ранее публиковали анонс квеста во Львове, организаторы которого обещали направлять 10% выручки на нужды ВСУ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.