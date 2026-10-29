Шевеления исчезли: женщина носила «каменного ребенка» в животе в течение трех лет

Live Science: женщина носила «каменного ребенка» в животе в течение трех лет

Фото: www.globallookpress.com/Lars Hallstrom

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То, что когда-то начиналось как ожидание материнства, обернулось годами мучений.

Редчайшее осложнение внематочной беременности выявили врачи у пациентки с трехлетними непрекращающимися болями в животе. Причиной страданий оказался литопедион — так медики называют полностью покрывшийся солями кальция эмбрион. Об этом сообщило издание Live Science.

Женщина обратилась в больницу с жалобами на тупую боль внизу живота и чувство сильной тяжести, которое стало невыносимым за последние месяцы.

Выяснилось, что три года назад она испытывала признаки беременности, ощущала шевеления плода и видела, как растет живот. Со временем эти ощущения исчезли, живот уменьшился. За медицинской помощью женщина тогда не обратилась.

Во время осмотра специалисты нащупали твердое неподвижное образование, доходившее до пупка. Тест на беременность дал отрицательный результат, анализ крови выявил лишь легкую анемию, а ультразвуковое исследование показало пустую матку.

Трехмерная компьютерная томография помогла разглядеть в твердой массе размером 18 на 13 сантиметров кости скелета: череп, позвоночник, ребра и конечности погибшего эмбриона.

Подобный процесс запускается при брюшной беременности, когда оплодотворенная яйцеклетка прикрепляется не в матке, а к органам брюшной полости.

Когда плод погибает на позднем сроке, материнский организм не может растворить слишком крупные останки и воспринимает их как инородное тело. Чтобы не допустить заражения и воспалений, ткани постепенно покрываются минеральной броней.

Хирурги благополучно удалили кальцинированное образование из 42-летней пациентки.

Послеоперационные тошнота и легкий жар быстро прошли, а контрольные проверки в течение полугода показали, что женщина полностью восстановилась и избавилась от многолетних болей.

За минувшие 400 лет в медицине описано всего около 340 подобных случаев. Самый ранний зафиксирован в 1582 году.

Особенность этой клинической картины в том, что пациентка носила окаменевший плод всего три года, в то время как чаще его находят у пожилых женщин спустя десятилетия. Такое, например, случилось с 74-летней жительницей Индии, прожившей с литопедионом более 30 лет.

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