«Ты умрешь»: Юлия Такшина довела себя до анорексии из-за фразы брата

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

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Звезда сериала «Не родись красивой» похудела до 39 килограммов.

Актриса Юлия Такшина, известная по сериалу «Не родись красивой», призналась, что в юности довела себя до анорексии. Об этом она рассказала в подкасте «Смысл жизни».

Толчком послужила критика родного брата. Когда будущей актрисе было 16-17 лет, родственник отметил, что сестра поправилась.

После этого девушка резко ограничила питание.

«Помню, что оставила только тарелку вареной фасоли, которую расталкивала как картошку и ела. Это был мой завтрак. Потом в течение дня съедала килограмм яблок», —поделилась Такшина.

Вес стремительно падал.

«Я похудела с 56 до 39 килограммов. <…> Помню, что аудитория в школе была на третьем этаже. Я поднимала вверх голову, смотрела на эту лестницу и думала: „Я не дойду туда“. Папа тогда сильно на меня ругался, не понимал ничего», — вспомнила актриса.

Все закончилось больницей. Однажды девушка съела немного привезенных из Японии сладостей, и ночью у нее началась невыносимая жгучая боль. Пришлось вызывать скорую. Второй приступ заставил ее обратиться к врачу.

«Врач сказал: „Если продолжишь не есть, твой организм не справится даже с прыщиком на лбу. Ты просто умрешь от него“. На меня эти слова произвели ужасное впечатление, но отрезвили», — рассказала Юлия.

После этого она вернулась к нормальному питанию и набрала около 18–20 килограммов. Комплексов по этому поводу у нее не осталось.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что продюсер Иосиф Пригожин сменил 58-й размер одежды на 54-й и собирается сбросить еще десять килограммов. Он сообщил, что уже сбросил 17 килограммов и не намерен на этом останавливаться.

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