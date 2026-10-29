Скромен в жизни, страшен в бою: ФСБ рассекретила документы о контрразведчике Едунове

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Яков Афанасьевич прошел путь от сапера в Первую мировую до руководителя контрразведки «Смерш» Северной группы войск в 1945-м.

ФСБ рассекретила детали биографии советского контрразведчика. К 125-летию со дня рождения Якова Едунова на сайте ведомства разместили его полный послужной список, наградной лист, боевую и деловую характеристики. В этих документах сообщается, что в жизни он был максимально скромен, а в обращении с подчиненными тактичен. При этом в бою был страшен для врага.

Во время Великой Отечественной войны часто выезжал на передовую. Яков Афанасьевич прошел долгий путь — от сапера в Первую мировую до руководителя контрразведки «Смерш» Северной группы войск в 1945-м. За заслуги удостоился ордена Красного Знамени и высшей государственной награды Советского Союза — ордена Ленина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ России рассекретила архивные материалы о зверствах нацистов и их пособников на оккупированной территории СССР, которые использовались советской стороной на Нюрнбергском процессе. Публикация приурочена к 80-й годовщине окончания процесса.

Один из самых страшных эпизодов связан с Бабьим Яром под Киевом. Свидетель Владимир Давыдов, узник Сырецкого концлагеря, рассказал, что нацисты не только устраивали массовые расстрелы, но и проводили секретную «акцию 1005» по сокрытию следов: для этого оборудовали около 75 печей, в которых сожгли примерно 70 тысяч тел.

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