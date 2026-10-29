Путин: товарооборот России и Эфиопии превысил 1,3 миллиарда долларов

Фото, видео: Reuters/IGOR IVANKO; 5-tv.ru

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Африканская страна хочет расширить экспорт в РФ.

Россия поддерживает становление Африки в качестве одного из центров новой системы многополярного мира.

Об этом заявил Владимир Путин на встрече с премьер-министром Эфиопии. Беседа состоялась накануне вечером, на полях саммита «Россия — Африка». Особое внимание стороны уделили наращиванию торгово-экономических связей, обеспечению продовольственной и энергетической безопасности, развитию здравоохранения.

«Отмечу ощутимую прибавку товарооборота по итогам января — сентября этого года. Его объем превысил 1,3 миллиарда долларов. А это более чем вдвое больше показателя за весь 2025 год. У нас немало масштабных перспективных проектов в самых разных областях. От энергетики, сельского хозяйства, промышленной кооперации до мирного космоса, науки, здравоохранения и образования. Россия и Эфиопия солидарно выступают в международных делах. Налажен диалог в ООН, БРИКС и на других многосторонних площадках», — сказал президент России Владимир Путин.

«Мы очень рады, что сотрудничаем с Россией, и считаем, что взаимная торговля увеличится в дальнейшем. Мы хотим, чтобы товары из Эфиопии поступали в Россию. Мы хотели бы расширить экспорт наших товаров в вашу страну», — сказал премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед.

До этого в Кремле прошли переговоры лидеров России и Египта. Эта страна — один из наших ключевых партнеров на африканском континенте. Лидеры обсудили сотрудничество в туризме, финансах и торговле. Особое внимание уделили совместному проекту — атомной электростанции «Эль-Дабаа». В эксклюзивном комментарии корреспонденту «Известий» Виктору Синеоку глава «Росатома» Алексей Лихачев рассказал, как эта грандиозная стройка выдержала серьезное давление после введения санкций.

«Проект прошел такую проверку, если можно сказать, на прочность и на волю его участников. Он реализуется как международный, большое международное объединение. Ну и, конечно, наши российско-египетские отношения это давление сделали только более твердыми, более результативными», — сказал генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Сегодня заключительный день форума «Россия — Африка». Центральными мероприятиями будут два пленарных заседания. После у Владимира Путина запланирована насыщенная международная программа. Президент проведет встречи с лидерами Бурунди, Намибии, Кении, Судана, Мадагаскара и Зимбабве.

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