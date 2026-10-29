Фото, видео: 5-tv.ru

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Оказалось, что компьютерная навигация в стране сбоит регулярно, а на ремонте путей экономят годами.

Вся последняя информация о ходе спасательной операции в Испании и причинах катастрофы на железной дороге — у корреспондента «Известий» Люббы Эль Хади Хамед, она передает из Испании.

На месте катастрофы до сих пор идут спасательные работы. Видно два крана, которыми пытаются поднять искореженные вагоны и достать из-под них тела погибших. Спасатели все еще надеются найти и выживших. Местные власти в интервью «Известиям» подчеркивают, что прилагают сейчас максимально возможные усилия.

«Сюда приехали лучшие подразделения со всей страны, в том числе из Мадрида, больше четырехсот гвардейцев, каждый из которых имеет колоссальный опыт работы», — сказал пресс-секретарь Гражданской гвардии Испании Рамон Куэвас.

В ближайшем городе к месту трагедии развернули целый спасательный штаб. Сюда же свозят родственников погибших и пострадавших, их размещают в здании школы. Было задействовано как минимум три вертолета, подключили даже армейские подразделения.

Но волну возмущения испанцев вызвала новость о том, что причиной катастрофы стала ошибка диспетчера, который управлял движением вручную, потому что электронная система отказалась работать. Сбои в компьютерной навигации в Испании стали постоянными: до десяти штук ежедневно.

«Мы уже имеем дело с системным кризисом в ее последней фазе. Инфраструктура на износе. Инвестиций нет. Каждый десятый поезд приходится направлять вручную, и каждый раз это риск ошибиться. Неудивительно, что число катастроф растет», — сказал политический обозреватель Антонио Маэстре.

О том же самом давно предупреждали и работники отрасли. Как раз сегодня они должны были уйти на масштабную забастовку. Они уверяют: власти годами экономили на ремонте путей, обновлении программ и зарплатах. А львиную долю бюджета тратили на покупку новых поездов, которые оказались бракованными.

Месяц назад компания RENFE вернула на заводы больше десяти пригородных составов. Они прямо в движении теряли связь и дистанционное управление.

«Поездов в стране становится все больше, а управление ими все хуже. И всплывают вопиющие случаи коррупции. Даже региональные министры транспорта уже попали за решетку. Только проблему это пока не решило», — отметил журналист Чапо Паулосу.

Правительственная комиссия уже начала расследование. Но все больше испанцев митингуют на улицах, требуя от властей обеспечить им хотя бы минимальную безопасность.

И это в дополнение к целому вороху требований: только за последние четыре месяца по стране прокатились сразу три волны протестов. Из-за неспособности властей решить кризис мигрантов, затем ситуацию с пожарами, а затем из-за огромной налоговой нагрузки на жителей, которая только растет, пока власти урезают бюджеты в попытке найти новые средства, которые могли бы передать на оружие Киеву.

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