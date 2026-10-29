Объятия возбуждают мужчин почти в пять раз чаще женщин: что выяснили ученые

Daily Mail: Объятия возбуждают мужчин почти в пять раз чаще женщин

Фото: www.globallookpress.com/Lilly

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Почему одни воспринимают физическую близость как проявление заботы, а другие испытывают неловкость даже рядом с хорошими знакомыми?

Мужчины намного чаще женщин запоминают объятия из-за вызванного ими сексуального возбуждения. К такому выводу пришли ученые Бристольского университета, опросившие свыше 15 тысяч совершеннолетних участников. Об этом сообщает Daily Mail.

«Мы обнаружили, что среди участников, запомнивших объятие, мужчины с большей вероятностью, чем женщины, описывали его как возбуждающее», — заявила ведущий автор исследования доктор Анна Лена Дюрен.

Специалисты установили, что 3,9% мужчин расценивают тактильный контакт как волнующий и возбуждающий, тогда как среди женщин аналогичные чувства испытывают всего 0,8%.

При этом треть опрошенных женщин связала жест с ощущением комфорта. При этом, среди представителей сильного пола такое восприятие свойственно лишь четверти респондентов.

Авторы работы объяснили подобную разницу тем, что женщины преимущественно ищут в тактильной близости эмоциональную опору. Мужчины склонны смотреть на межличностное общение через романтическую или эротическую призму.

Доктор Дюрен отметила, что возбуждение в целом оказалось редкой реакцией на прикосновения. Для большинства опрошенных главным поводом запомнить контакт стали комфорт, поддержка, дружелюбие и счастье.

В общей сложности 70% респондентов связали объятия с позитивным эмоциональным следом. Люди, ощущающие неловкость при сближении или не знающие, как правильно приобнять человека, реже расценивали такой опыт в положительном ключе.

Те участники, которые регулярно приветствуют близких и приятелей объятиями, вспоминали подобные моменты с теплотой. Люди с повышенной чувствительностью к телесным сигналам и прикосновениям также чаще наделяли эти эпизоды позитивным смыслом.

Ученые планируют выяснить, как личные качества, прошлый опыт и обстановка влияют на восприятие прикосновений, чтобы понять, в каких случаях объятия действительно дают человеку утешение и социальную поддержку.

В 2025 году другое исследование с применением искусственного интеллекта показало, что влюбленные пары обнимаются в среднем 7,02 секунды, а друзья тратят на жест всего 2,88 секунды.

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