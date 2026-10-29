«Я только проснулся»: пара выдавала убийство приятеля утюгом за случайность

Фото: www.globallookpress.com

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Мужчину оставили умирать, хотя срочная медицинская помощь могла дать ему шанс на спасение.

Мужчину забили утюгом и оставили без помощи. Злоумышленники вызвали полицию и представили случившееся как обнаружение тела. Об этом сообщило Daily Mail.

В британском Шипли 66-летнего Збигнева Хлебека и 58-летнюю Беату Вальчак признали виновными в убийстве 43-летнего Ярослава Данишевского. Во время разговора с оператором полиции Хлебек уверял, что только проснулся и не понимает, что произошло.

«Я только проснулся. Все, что я знаю, — здесь лежит человек и он мертв», — прозвучало в звонке.

Окровавленный утюг и записи камер

Прибывшие сотрудники обнаружили Данишевского на полу гостиной с тяжелыми повреждениями головы и лица. В помещении также находился сломанный утюг со следами крови.

По словам прокурора Джейсона Питтера, потерпевший умер еще за пару дней до этого.

На следующее утро после нападения камеры наблюдения зафиксировали, как Вальчак покидала помещение, унося окровавленную одежду. Вернувшись к месту своего проживания, она сказала сотрудникам, что Данишевский умер у нее на руках.

При этом женщина утверждала, что выпивала в квартире с мужчинами, затем уснула, а после пробуждения обнаружила потерпевшего мертвым на полу.

Не вызвали помощь после нападения

Старший инспектор сообщил, что Данишевский подвергся продолжительному нападению с применением утюга. После этого виновные оставили его без сознания.

По словам полицейского, вместо обращения за срочной медицинской помощью они оставили тяжело раненого мужчину умирать. Собранные доказательства позволили установить как жестокость нападения, так и сознательный отказ вызвать помощь.

Хлебека и Вальчак признали виновными в убийстве. Сведения о назначенном наказании не приводятся.

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