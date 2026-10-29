Президент Венесуэлы Родригес потребовала от Великобритании вернуть золотой запас

Фото: www.globallookpress.com/Venezuela'S Presidency

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Оправданий для удержания драгоценного металла больше нет.

Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес потребовала от Великобритании вернуть республике ее золотой запас. Соответствующее заявление она сделала на заседании совета министров в эфире государственного канала VTV.

«Нет больше никаких оправданий. Банк Англии должен вернуть золото Венесуэлы, которое принадлежит венесуэльцам», — заявила политик.

Также Родригес поручила МИД Венесуэлы и прокуратуре активно проработать процедуру возвращения золота в страну. Отказываться от своих планов она не намерена.

По словам венесуэльского лидера, ее страна годами страдала от неоправданных задержек возвращения золотого запаса. Венесуэле нужен драгоценный металл — золото входит в резерв Центрального банка страны.

Ранее в сентябре в Венесуэле прошел опрос об отношении к нефтяной сделке с США. По мнению жителей республики, больше выгоды она принесет Штатам, чем их стране. В итоге на Родригес легла непростая задача — справиться с негативной реакцией как правящих партий Венесуэлы, так и оппозиции. А тем временем уже 47% венесуэльцев не считают ее правление легитимным.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.