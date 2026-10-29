Навсегда останется безымянным: почему странное название пальца не изменится

Фото: www.globallookpress.com/Bernd WeiÃŸbrod

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Почему в русском языке особенным свойством назначения имени стало его отсутствие?

В русском языке безымянный палец вряд ли когда-нибудь получит другое имя. Причина — в особом механизме: когда у предмета нет признака, слово об этом отсутствии со временем само становится названием. Таким наблюдением с журналистами РИА Новости поделился доктор филологических наук, профессор Высшей школы экономики и Российского государственного гуманитарного университета Максим Кронгауз.

В качестве аналогии лингвист привел фамилию Бесфамильный. Носители не стремятся избавиться от такого родового имени — оно закрепляется за ними как постоянное свойство. По той же логике отсутствие имени превратилось в название для пальца, и оно успешно работает в языке, менять его люди не спешат.

Откуда взялся сам термин, профессор объяснил двумя версиями. Первая: палец показался наименее интересным. Большой и мизинец назвали по размеру, средний — по положению, указательный — по действию, а этому характеристик не досталось. В языке, по словам Кронгауза, есть традиция брать слово, обозначающее нехватку признака, и делать из него имя — как в случае с фамилией Бесфамильный.

Вторая гипотеза связывает историю названия с табу. Палец считался священным, чистым и напрямую связанным с сердцем, поэтому его подлинное имя запретили произносить. В других культурах закрепились свои варианты — например, «палец с кольцом» в английском. Русский язык выбрал модель имени через его отсутствие.

По мнению профессора, это интересное свойство языка, которое прочно вошло в традицию и сделало слово «безымянный» привычным и легитимным наименованием. Жалеть палец не стоит: его безымянность давно стала главной уникальной особенностью.

Ранее портал «Грамота.ру» представил предварительный список кандидатов на звание слова года. В него вошли термины, связанные с искусственным интеллектом, и выражения из интернет-культуры. На первом этапе лингвисты отобрали свыше 500 слов и выражений. Среди них — «нейронка», «иишка», «сгенерить», а также «слоп» и «брейнрот». Еще одна группа связана с описанием людей, например, желающих всем понравиться «пикми» и легкомысленных «бимбо».

Популярная психология добавила в список «манифестировать» — представлять желаемое как уже случившееся. Однако попадание в предварительный перечень не гарантирует победу: эксперты будут оценивать частоту употребления, распространение в соцсетях и СМИ, а также соответствие правилам русского языка.

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