Правнучка Хрущева стала фигуранткой дела об иноагентской деятельности

Фото: © РИА Новости

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Минюст РФ внес ее в реестр в марте этого года за распространение фейков о власти и критику СВО.

Правоохранители возбудили дело против правнучки бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Нины Хрущевой*. Об этом говорится в судебных материалах, которые оказались в распоряжении РИА Новости.

Ей вменяют нарушение порядка деятельности иностранного агента. Поскольку статья применяется к лицам, еще не включенным в реестр, претензии могут быть связаны с активностью Хрущевой* до внесения ее в список.

Фигурантке грозит административное наказание в виде штрафа от 30 до 50 тысяч рублей. При этом дата заседания по этому делу еще не установлена.

Минюст РФ внес Хрущеву* в список иноагентов в марте 2026 года. В ведомстве заявили, что она занималась распространением фейков о российской власти, а также критиковала специальную военную операцию на Украине.

Ранее 5-tv.ru сообщал о назначении штрафа адвокату Леониду Соловьеву за публикацию в социальной сети. Против него завели административное дело о дискредитации ВС РФ.

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* — лицо признано в РФ иностранным агентом