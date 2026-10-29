В 15 регионах России отменили ограничения на продажу топлива на АЗС

«Известия»: в октябре в 15 регионах сняли ограничения на продажу топлива на АЗС

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Свободно заправляться можно, в том числе, в Крыму и Севастополе, где с начала кризиса действовали QR-коды и предельные цены.

Отмена топливных ограничений зафиксирована в полутора десятках субъектов РФ, сообщают «Известия». В их числе Рязанская, Липецкая, Костромская, Воронежская, Новосибирская, Тюменская, Свердловская, Томская и Владимирская области, а также Красноярский край, Ставрополье, Карелия и Мордовия. Полностью сняли запреты и в Севастополе и Крыму, где дефицит был особенно острым.

Перебои с бензином и дизелем начались примерно с начала лета на фоне атак беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Регионы и сами заправки вводили лимиты на отпуск топлива в одни руки, систему четных и нечетных дней по номеру автомобиля, а также запрет на заправку в канистры.

Часть ограничений сохраняется: в Тамбовской области по-прежнему действуют лимиты в одни руки и запрет на канистры, хотя систему «чет-нечет» уже отменили. В отдельных районах Ленинградской области и на некоторых АЗС Ямало-Ненецкого автономного округа также возможны сложности с поставками и объемом отпуска.

Вице-премьер Александр Новак в середине октября заявил, что положение на топливном рынке стало заметно лучше, чем месяцем ранее, и несколько НПЗ вышли из ремонтов. Это связано, в частности, с усилением защиты объектов. Внутренний рынок полностью обеспечен дизельным топливом, проблемы остаются лишь в секторе бензина.

На неделе с 20 по 26 октября удешевление автомобильного бензина зафиксировали в 57 субъектах РФ. Наиболее заметным оно было в Камчатском крае (12,6%) и Ивановской области (11,4%), сообщили представители Росстата. Средняя стоимость бензина по стране опустилась до 98,4 рубля за литр, тогда как цена дизельного топлива выросла до 100 рублей.

Для стабилизации ситуации власти запретили экспорт нефтепродуктов, разрешили продажу топлива более низкого экологического класса, изменили правила биржевых торгов и условия демпферного механизма, а также начали импорт бензина и дизеля. По мнению одних экспертов, наибольший эффект дали запрет на экспорт, ускорение ремонта НПЗ, корректировка демпфера и соглашения между властями и независимыми АЗС. Другие считают наиболее действенной мерой запрет на экспорт дизельного топлива.

При этом заметного снижения розничных цен ожидать вряд ли стоит: сложившаяся ситуация вывела цены на новый базовый уровень.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США рассматривают ослабление санкций против Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Данный вопрос изучают в Белом доме. Москва предлагает задействовать фонд как координатора поставок дизельного топлива в США и урегулирования платежей. Ключевую роль играет глава РФПИ Кирилл Дмитриев, который ведет диалог с Вашингтоном.

В Минфине США уточнили, что экспорт ресурсов уже разрешен действующими исключениями. Для отмены санкций фонд должен обосновать, что причины их введения утратили силу.

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