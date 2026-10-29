Ученые нашли общее между начальниками и обезьянами

Фото: www.globallookpress.com/Nick White

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Общий предок человека и шимпанзе мог передать обоим видам одно качество — стремление демонстрировать свой статус.

Американские исследователи обнаружили, что у людей и шимпанзе высокое положение в группе сочетается с большей готовностью рисковать. Результаты их работы опубликованы на портале Science Direct. Из них следует: поскольку у обоих видов есть общий предок, эта черта, вероятно, уходит корнями в эволюцию.

Человеческую часть работы построили на данных более 40 тысяч респондентов Социально-экономической панели (SOEP) — репрезентативного лонгитюдного исследования в Германии. Самооценку склонности к риску сопоставили с руководящим статусом и доходом. Люди на таких должностях в среднем называли себя более склонными к риску, чем остальные. С риском оказался связан и более высокий заработок. Различий между мужчинами и женщинами в этой связи не выявили.

Чтобы понять, повторяется ли картина у ближайших ныне живущих родственников человека, команда изучила данные о 86 шимпанзе из заповедников в Уганде и Кении. Готовность животных рисковать оценивали сотрудники, которые давно за ними ухаживали, а затем сравнивали эти оценки с местом особи в групповой иерархии. Особи с более высоким рангом получали более высокие оценки склонности к риску.

У шимпанзе связь проявилась сильнее, чем у людей. По мнению исследователей, это может говорить о том, что в человеческих обществах появились другие пути к лидерству — образование, профессиональная квалификация, институциональные рамки. Они снижают необходимость для начинающих лидеров идти на значительный риск. В группах шимпанзе, где статус оспаривается напрямую, готовность рисковать помогает продвигаться по иерархии.

Ранее 5-tv.ru писал об исследовании нейробиологов из финского Университета Аалто. Они выяснили, что у людей с нарциссическими чертами реакции на смущение другого человека сильнее расходятся между собой, чем у обычных людей.

В эксперименте участвовали 58 добровольцев. Им показывали видео, где актера критиковали, задевая его самолюбие. В моменты, когда зритель обычно смущается вместе с героем, мозговая активность нарциссов выстраивалась у каждого по-своему, тогда как в контрольной группе картины совпадали. По мнению экспертов, такие люди иначе откликаются на уязвимый опыт другого.

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