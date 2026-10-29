Чехова вспомнила жадного экс-бойфренда, опозорившего ее перед подругами
Чехова рассказала о бойфренде, который не заплатил за ее подруг в ресторане
Фото: www.globallookpress.com/ Belkin Alexey
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Шоувумен до сих пор припоминает поступок мужчины.
Телеведущая Анфиса Чехова рассказала о неприятном эпизоде из прошлого, когда ее бывший возлюбленный не стал платить за ее подруг в ресторане. Своей историей она поделилась в юмористическом шоу на платформе «VK Видео».
По словам шоувумен, во время ужина мужчина расплатился только на свои блюда и заказ Анфисы, а после этого он заявил: «Все, я за нас заплатил, пошли».
Чехова, вспоминая этот инцидент, призналась, что бойфренд поставил ее в очень неловкое положение перед девушками.
«Мне так стыдно было!» — сказала телеведущая.
Больше всего телеведущую мучила мысль о том, что подруги начнут обсуждать выбор спутника. Уже на выходе из заведения Анфиса с тревогой представляла, что коллеги назовут возлюбленного жмотом.
Хотя Чехова убеждена, что в таких ситуациях счет должен закрывать мужчина, она подчеркнула, что иногда сама расплачивалась за спутников. При этом сейчас телеведущая объясняет те поступки низкой самооценкой.
Ранее Анфиса в беседе с 5-tv.ru рассказала о новоселье. Она вместе с мужем Александром Златопольским переехали недавно в новый дом.
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