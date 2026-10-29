Сергей Пахомов: жильцы имеют право не платить за отопление, если оно не работает

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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При проведении перерасчета специалистам нужно выявить реальную температуру воздуха в квартире.

Жильцы вправе не оплачивать отопление ненадлежащего качества в полном объеме. Об этом в беседе с изданием Regions.ru заявил глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

Парламентарий напомнил, что закон устанавливает четкие температурные нормы для жилья: в обычных комнатах показатель не должен опускаться ниже 18 градусов тепла, а в угловых ниже 20 градусов. Ночью возможно снижение температуры на три градуса, однако для регионов с суровым климатом предусмотрены другие показатели.

Депутат отметил, что россияне имеют полное право потребовать перерасчета платы за отопление. При этом при его проведении необходимо узнать реальную температуру воздуха в квартире, а не степень нагрева батарей.

При обнаружении проблемы Пахомов советует обратиться в аварийную службу, которая должна зарегистрировать обращение и назначить проверку. Акт, составленный специалистами по итогам замеров, станет будет основным подтверждением для перерасчета платы за отопление.

«Если температура ниже допустимой, плата за отопление уменьшается на 0,15% от месячной суммы за каждый час и каждый градус отклонения», — сказал он.

Экперт также заявил, что перерасчет положен и в случае длительных перебоев с отоплением. Общая продолжительность отключений не должна быть свыше 24 часов за месяц, а единичный случай — от 4 до 16 часов.

Если управляющая компания бездействует, постояльцы имеют право на самостоятельное оформление акта. Его должны подписать минимум два собственника и председатель совета дома или ТСЖ. С документом можно запросить перерасчет или обратиться в суд.

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