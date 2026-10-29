Более ста россиян потеряли сотни миллионов рублей на криптоплатформе Yoko

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Храмцова; 5-tv.ru

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Аферисты оставили вкладчиков без сбережений.

Больше ста россиян из разных регионов пытаются самостоятельно распутать финансовую аферу, в которой потеряли миллионы рублей. Люди доверились брокерскому проекту, вложили деньги в криптовалюту, а в итоге лишились своих сбережений. Официальное расследование то приостанавливают, то возобновляют — и теперь потерпевшие тоже ищут улики, отслеживают передвижение денег и пытаются вычислить махинаторов. Что им уже удалось выяснить — узнала корреспондент «Известий» Анастасия Харченко.

Иногда цена знакомства в интернете измеряется не разбитым сердцем, а миллионами рублей. Криптоплатформа Yoko обещала открыть окно в мир инвестиций и метавселенную. Теперь вкладчики сами ищут тех, кто стоял за этой аферой.

«Мы наняли криптодетектива еще несколько месяцев назад, чтобы он смог найти по криптокошелькам, где находятся наши денежные средства», — сказала пострадавшая Кристина Счастливая.

Расследование продолжается почти два года, его приостанавливали, потом снова возобновили — выйти на криптомошенников крайне трудно: следы подчистили.

«Когда нашли вот этого детектива, шансы прям казались прям достаточно, потому что он говорил: деньги на счетах есть. И есть шанс вернуть, только надо работать со следствием. Сейчас мы понимаем, что там денег уже нет», — сказала пострадавшая Юлия Черепанова.

Банк России даже включил компанию в список организаций с признаками финансовых пирамид, но уже было поздно.

Изначально этот сайт выглядел как витрина успешного инвестиционного проекта. Красивое оформление, громкие обещания, быстрый и «безопасный» заработок. Сегодня — это уже неработающая страница, а вместе с ней испарились и деньги тех, кто вложил их в этот проект.

Схема была продумана до мелочей: на платформе разместили различные документы и лицензии. А вот лицо компании оказалось липовым.

Это якобы директор Yoko — Давид Гольденберг. Но, как удалось выяснить потерпевшим, это лицо совершенно другого человека. Зовут его не Давид, и работает он репетитором английского языка. Видео компании Yoko с его участием, вероятнее всего, дипфейк.

«Технология FaceSwap, то есть замена лица, — это, в принципе, доступно любому человеку сейчас. Мошенники могли бы взять фотографии вообще любого практически реального человека и натянуть его лицо на актера или даже генерировать вообще эту модель с нуля», — сказал эксперт по технологической безопасности Владимир Белый.

А вот реклама оказалась уже реальной.

Это актер Кирилл Рубан, снимавшийся в проекте «Дом-2». Эту зацепку потерпевшие решили проверить сами. Они установили, где именно снимали рекламный ролик.

«Я решила посмотреть все места с красными кирпичными домами. Потому что что-то было похожее на места, которые я видела», — сказала пострадавшая Полина Манько.

Сам Кирилл Рубан в разговоре с нами заявил, что не знал ни о компании, ни о людях, которые стояли за проектом.

«Я просто как актер выполнил свою актерскую задачу и, собственно говоря, уехал. Все. Это была съемка буквально на полтора часа. Никаких данных про эту компанию, про людей каких-либо, которые, собственно, занимались всем этим, у меня нет», — сказал актер Кирилл Рубан.

Зацепки потерпевших могут помочь в деле, но здесь принципиально не путать поиск с доказательствами. Все версии необходимо проверять через МВД. Сейчас важнее всего в этом деле выйти на цифровой след мошенников. И сделать это вполне реально, используя их криптокошельки.

«Если вы переводили свою крипту куда-то по указанию мошенника, он мог удалить переписку, но вы знаете ваш адрес кошелька, и вы можете установить, что в тот день крипта переводилась на определенный адрес, и дальше уже с этим работать», — сказал адвокат, эксперт по криптовалюте Игнат Летунов.

Найти транзакцию — еще не значит вернуть деньги. Но если удастся связать криптокошелек с конкретным аккаунтом на бирже, установить его владельца — возможно. Тем более такие исходы в подобных делах уже бывали.

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