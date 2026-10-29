Меньше рыбы, больше соли: Роскачество забраковало продукцию 15 марок
Роскачество выявило нарушения у 15 марок консервов из скумбрии
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Ведомство перечислило основные претензии к производителям.
Роскачество после проверки консервов из скумбрии с добавлением масла выявило у 15 производителей нарушения обязательных требований. Об этом РИА Новости рассказали в организации.
Для исследования отобрали продукцию 37 отечественных компаний. Проверка показала, что все образцы безопасны для здоровья, однако часть марок не соблюдает установленные нормы.
В ведомстве отметили, что основные претензии касаются массовой доли рыбы. У шести производителей она оказалась ниже положенных 50%. Еще у четырех марок фактическое количество рыбы не совпало с заявленным на этикетке. В двух консервах обнаружили подмену вида скумбрии, в одной — отсутствие зоологического наименования и несоответствие белка и жира.
Кроме того, в Роскачестве заявили, что в продуктах шести марок зафиксировано превышение содержания соли по ГОСТу, а у отдельных образцов также выявлены жесткие кости, суховатая консистенция и слабый привкус горечи.
При этом ни в одной банке не нашли проблем по микробиологии, токсичным элементам и гистаминам. Требования организации соблюдали консервы 12 марок. Информацию о нарушениях уже передали специальным органам, торговым точкам и производителям.
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