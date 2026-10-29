Сенсация на выборах в Израиле оставила страну без нового правительства
Арабский блок получил 18 мест и изменил расклад сил в Израиле
Фото, видео: Reuters/Ammar Awad; 5-tv.ru
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Успех арабских партий загнал страну в политический тупик.
В Израиле подводят итоги парламентских выборов. Сенсацией стало то, что арабские партии показали третий результат после партии премьера Нетаньяху и партии главного оппозиционного блока. В итоге сейчас в Израиле невозможно сформировать правительство. Как это может повлиять на политику страны — разбирался корреспондент «Известий» Александр Терехин.
Пока израильский ЦИК считал голоса избирателей, арабские районы страны пускали фейерверки. Если кто и может назвать себя победителем, то это мусульманский блок, получающий предварительно 18 мест в Кнессете. Неожиданный результат для всех политических сил.
Право голоса в Израиле имеют около миллиона арабских жителей. В основном это поселения на севере страны. Или небольшие анклавы внутри городов. У них такие же гражданские права, как и у еврейского населения. Но назвать их серьезной политической силой до сегодняшнего дня было нельзя.
Торговец Яков из Старого города всю жизнь прожил в арабском квартале. Говорит, такого единения своего народа не видел никогда.
«За эти годы мы пережили многое, в том числе войну. И многие хотели пойти и проголосовать, потому что им важна эта земля», — сказал арабский житель Израиля Яков Аби.
Всю предвыборную кампанию и блок оппозиции, и действующая власть утверждали, что ни при каких обстоятельствах не будут сотрудничать с арабскими партиями. Чем сами загнали себя в угол.
Из политического тупика может вывести либо объединение непримиримых соперников. Либо очередная военная эскалация.
«Израиль сталкивается с уникальной исторической возможностью вместе с нашим партнером, президентом Трампом, устранить экзистенциальную угрозу Ирана раз и навсегда», — сказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
К войне на нескольких направлениях Израиль готовился и во время предвыборной кампании. Независимо от победителя эскалация неизбежна.
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