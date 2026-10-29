Более 20 встреч Путина с лидерами Африки проходят на полях саммита

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Саммит «Россия — Африка» продолжился в Кремле переговорами до позднего вечера.

Уже поздно вечером насыщенная программа саммита «Россия — Африка» переместилась в Кремль. Владимир Путин устроил для участников торжественный прием. Как встречали гостей, увидел корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

Вот это журналисты, в том числе и африканские, идут на церемонию официальной встречи…

Ну как идут — бегут. Стараясь друг друга обогнать и толкаясь за хорошее место.

В Кремле давно не было так оживленно. Сразу видно, что африканские страны активно пробивают себе путь.

А приглашенные лидеры сильно волнуются. Президент Союза Коморских Островов чуть мимо Путина не прошел.

Непринужденная и даже дружеская обстановка. Хоть и церемония официальной встречи лидеров делегаций оказалась очень длинной — столько гостей в Кремле в один день! И переговоры до позднего вечера.

Это одни из самых заметных в плотном марафоне двусторонних встреч российского президента. Россию и Египет связывают очень тесные отношения.

И доверительные. Судя по началу разговора.

Это лидер Египта не успел надеть наушник. В Кремле с гостями это часто бывает.

«Вот только что у меня закончилась встреча с ведущими объединениями Африки. И мы внимательно слушали наших африканских коллег. По направлениям развития очень много взаимных интересов возникает, очень много», — сказал президент России Владимир Путин.

Энергетика, туризм, финансы — легче перечислить сферы, в которых мы не сотрудничаем. Так, Россия обеспечивает 85% потребности Египта в зерне. Правда, пока поставки снизились. В силу ограничений в Черном море количество поставок снизилось. Но вопрос решаемый.

«Мы готовы поставлять зерно из Балтики. У нас нет никаких вопросов, готовы любой объем поставить. Но есть вопросы у коллег», — сказала Лут.

Это в том числе и тема сегодняшних переговоров. Торговым отношениям с одним из крупнейших наших партнеров в Африке постоянно пытается помешать Запад. Вот взаимные расчеты пытались прервать.

«Но, тем не менее, пути-то есть», — сказал Силуанов.

«Какие пути, можете сказать?»

«Пути есть. Первое — прямые расчеты в отношениях между банками. Второе — это с учетом платежных агентов», — ответил Силуанов.

Это одна из тем саммита. Россия и Африка вместе строят новый мир: свободный от гегемонии Запада. Украинский конфликт — прямое следствие ошибок и давления Запада. Впереди важные переговоры. В преддверии трехсторонней встречи даже Зеленский заговорил о гарантиях безопасности для нашей страны.

«Это правильный подход. Гарантии безопасности могут быть и должны быть взаимными. И, собственно, как раз имеется в виду, что об этом пойдет речь на трехстороннем формате, который будет в ноябре в Абу-Даби», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Результаты трехстороннего формата повлияют на потенциальную встречу Владимира Путина, Трампа и Си Цзиньпина?»

«Нет, это совершенно разное», — ответил Песков.

Африканские страны тоже в состоянии борьбы. Запад пытается загнать под тотальный — теперь уже финансовый контроль. Отношения с Россией строятся наоборот — на доверии и взаимовыгодном партнерстве. Об этом президент говорил на встрече с региональными организациями континента.

«Готовы и далее оказывать содействие африканским партнерам в борьбе с такими универсальными вызовами и угрозами современности, как терроризм, трансграничная преступность, наркотрафик», — сказал президент России Владимир Путин.

Саммит еще не окончен, но результаты уже значительные. Одних только двусторонних встреч у российского президента на эти дни назначено больше 20. Помешать достигнутым в эти дни договоренностям Западу будет очень трудно.

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