Собянин: на подлете к Москве сбили 47 беспилотников

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Количество уничтоженных дронов растет.

Средства противовоздушной обороны сбили уже 47 беспилотников, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

На фоне атаки Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Кроме того, сообщалось о временной приостановке работы Шереметьево. Ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России представили модернизированный детектор беспилотников «Набат V.3», способный не только обнаруживать дроны, но и перехватывать видео с их камер.

Устройство уже используют мобильные огневые группы в приграничных районах, в том числе в Брянской и Белгородской областях, а также в ДНР. «Набат» помогает отслеживать беспилотники и получать изображение, которое видит оператор дрона.

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