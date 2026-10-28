Ушаков: переговоры по Украине возобновятся после 4 ноября

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Точная дата встречи пока не согласована, а состав российской делегации определят в ближайшее время.

Трехсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби состоятся после 4 ноября. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

По его словам, конкретную дату встречи определят в ближайшее время. Сроки будут зависеть от общей обстановки, в том числе от ситуации на поле боя.

«Дата переговоров в Абу-Даби будет зависеть в том числе от ситуации на поле боя и обстановки вообще», — отметил Ушаков.

Россия пока не передавала сигналов о конкретной дате возобновления трехсторонних переговоров.

Состав российской делегации также еще окончательно не утвержден. Ушаков уточнил, что ее «костяк есть», а окончательное решение примут в ближайшее время.

При этом вопрос об участии европейских представителей пока не обсуждается. По словам помощника президента, договоренность есть только о трехстороннем формате, а кандидатуры президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре в качестве переговорщиков от Европы не рассматриваются.

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