От принятия к действиям: Константин Цзю о главном шаге в борьбе со страхом

Константин Цзю: страх нужно принимать, а не прятаться от него

Фото, видео: Шарифулин Валерий/ТАСС; 5-tv.ru

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Именитый спортсмен также рассказал о своем опыте преодолении боязни высоты.

Борьбу со страхом, по мнению чемпиона мира по боксу Константина Цзю, следует начинать с его принятия. Своим советом он поделился в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на закрытом вечере «Движение 100».

«От него (страха — Прим.ред.) не прятаться надо. Его нужно принять, найти причины, что, почему, как и от этого оттолкнуться», — пояснил спортсмен.

Несмотря на то что прославленного боксера многие знают как бесстрашного человека, Цзю признался, что в детстве тоже сталкивался со абсолютно разными страхами, которые успешно преодолвал. В качестве примера он рассказал, как справился с боязнью высоты.

«Как преодолел страх высоты? Я подходил сначала на третий этаж, потом на четвертый, вставал и смотрел вниз. Пятый-шестой, а потом — на крыше стоял спокойно, никак не волнуясь», — заявил Константин.

Ранее боксер в интервью 5-tv.ru заявил, что избегает поездок на метро, так как ему сложно отказывать поклонникам, желающим сделать совместное фото или получить автограф. При этом в его жизни был необычный эпизод, когда он вместе с супругой решил проехаться по Кольцевой ветке. К удивлению, его никто не узнал.

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