Сердце не должно ждать: Гогунский рассказал о роли любви в жизни и профессии

Актер Гогунский заявил, что всегда действует и работает с любовью в сердце

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Актер, сыгравший Кузю в «Универе», признался, что неизменно следует мудрому совету старшего наставника.

Актер Виталий Гогунский, известный по роли Кузи в «Универе», на презентации нового сезона ТНТ высказался о любви. Самый известный его персонаж обладал, мягко говоря, скудным эмоциональным интеллектом. Артист же уверен, что в реальной жизни и на сцене он совсем другой — наполненный самым важным глубоким чувством.

«В сердце должна всегда быть любовь, оно не должно ждать любви, если говорить правильно. Я понимаю, о чем вы спрашиваете, мой ответ — что в сердце всегда должна быть любовь», — сказал артист.

Отвечая на вопрос, мешает ли влюбленность его работе, Гогунский вспомнил напутствие, которое ему дал старший товарищ, актер Ленкома Леонид Громов, после съемок в фильме «Прощайте, доктор Фрейд». Это была первая роль Виталия в кино, и он сразу получил очень ценный совет от наставника.

«Он (Громов. — Прим. ред.) играл отца в моем первом фильме, где я снимался, „Прощайте, доктор Фрейд“. И он мне написал такую фразу на плакате, он оставил мне как бы напутствие: „Не действуй ничем, кроме любви“. Все, что вы делаете на сцене, должно идти искренне для того, чтобы вызвать у людей чувства, желание жить, радость. Если я вот чего-то не понимаю, я этого не делаю. Или делаю это через любовь», — заключил Гогунский.

Ранее 5-tv.ru писал об итогах нового заседания по делу Виталия Гогунского и Ирины Маирко. Бывшие супруги продолжают спорить об алиментах на 16-летнюю дочь Милану, процесс идет уже год. Видимо, и это все делается из позиции любви?

По окончании заседания адвокат Гогунского заявил, что актер лишен возможности видеться с дочерью из-за запретов матери. По его словам, Ирина настроила Милану против отца и заблокировала его телефон, лишив связи.

Маирко эти обвинения категорически отвергла, заявив, что ей надоело комментировать выдуманную ситуацию. Гогунский не видится с дочерью более восьми лет — с момента развода.

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