Лихачев: санкции затормозили реализацию атомного проекта России в Египте

Фото, видео: Смагин Алексей/ТАСС; 5-tv.ru

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Несмотря на давление, часть западных компаний сохранила участие в проекте.

Санкции против российских компаний и подрядчиков несколько лет назад заметно замедлили реализацию атомного проекта в Египте. Об этом генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев рассказал корреспонденту «Известий» Виктору Синеоку.

По его словам, ограничения осложнили проведение платежей, что отразилось на темпах работ. Кроме того, ряд западных компаний отказался от участия в проекте или направил соответствующие сигналы.

При этом часть иностранных партнеров, несмотря на санкционное давление, продолжила работу.

«Проект прошел такую проверку, если можно сказать, на прочность и на волю его участников», — отметил Лихачев.

Он подчеркнул, что проект по-прежнему реализуется как международный, а российско-египетское взаимодействие на фоне внешнего давления стало более устойчивым.

Отдельно Лихачев рассказал о перспективах строительства в Египте реакторов малой мощности. Пока эта работа находится на начальном этапе.

По его словам, Каир заинтересован как в наземных малых реакторах, так и в плавучих атомных электростанциях. Египетская сторона уже обозначила несколько возможных площадок, однако до подготовки коммерческих предложений дело пока не дошло.

Лихачев выразил надежду, что переговоры и запланированный на следующий день доклад президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси помогут продвинуть эти проекты.

По его словам, у египетской стороны есть явное желание расширять атомное сотрудничество с Россией.

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