Представитель Миши Маваши раскрыл подробности смерти рэпера
Представитель Миши Маваши опроверг версию о суициде рэпера
Фото: Telegram/Михаил Фёдорович Маваши/mikhailmavashi
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Александр Лебедев призвал не распространять неподтвержденные сведения о смерти музыканта
Представитель музыканта Маваши Групп Александр Лебедев заявил, что рэпер не совершал суицид. По его словам, обстоятельства смерти артиста пока выясняются. Об этом он сообщил в своем канале в Telegram.
Лебедев призвал дождаться окончания следственных действий и не делать преждевременных выводов о произошедшем.
«Михаил погиб при пока еще не выясненных до конца трагических обстоятельствах, но он точно не совершал суицид! Ответы на все вопросы будут по окончании следственных действий!», — написал представитель музыканта.
Он также сообщил, что организация «Северный человек» продолжит деятельность, а ее руководители в разных городах готовы расширять работу. Лебедев призвал СМИ и пользователей соцсетей не распространять неподтвержденную информацию и проявить уважение к родственникам умершего.
В завершение обращения представитель посоветовал слушать творчество Маваши Групп, отметив, что в песнях Михаила можно найти ответы на многие вопросы. Он также призвал людей поддерживать друг друга в сложных жизненных ситуациях.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский рэпер, поэт и создатель группы «МАВАШИ group» Миша Маваши ушел из жизни в ночь с 24 на 25 октября. Ему был 41 год.
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