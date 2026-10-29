«Каждому свое»: Гогунский признался, почему не стремится к кубикам пресса

Фото, видео: Вадим Тараканов/ТАСС; 5-tv.ru

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Звезда «Универа» и «Кузи» с юмором ответил на вопрос, должен ли актер быть в идеальной физической форме.

Актер Виталий Гогунский с иронией порассуждал о том, должен ли мужчина в его профессии непременно поддерживать идеальную форму. Своим мнением звезда сериалов «Универ» и «Кузя» поделился с корреспондентом 5-tv.ru на презентации нового сезона телеканала ТНТ.

«Вы знаете, каждому свое. Кому-то идут кубики. Я скажу, что с кубиками немножко в Москве задувает под карниз просто. Если б ты где-то был в южном месте, то кубики у тебя, наверно, там как-то естественно появляются. Но в Москве я предпочитаю легенькую защиту», — поделился артист.

Гогунский добавил, что у каждого есть сильные и слабые стороны, а оценка образа — дело субъективное. По его словам, поклонники, привыкшие к определенному образу популярного артиста, часто негативно реагируют на изменения в его внешности, даже если эти изменения приближают его к стандартам красоты.

«Бывает, какой-то артист ваш любимый сбросил вес, а вы такие — уже не то!» — заключил Гогунский.

Параллельно с рассуждениями о мужской красоте Гогунский борется в суде за свой кошелек. Недавно суд отказал бывшей супруге актера Ирине Маирко в увеличении алиментов на их 16-летнюю дочь Милану. Женщина требовала поднять выплаты с 50 до 400 тысяч рублей в месяц и настаивала, что экс-супруг скрывает свои истинные доходы с помощью матери.

Защита Гогунского, в свою очередь, ссылалась на ухудшение его финансового положения. Суд изучил документы и принял сторону Гогунского — не нашел оснований для повышения выплат. Маирко намерена обжаловать решение.

Ранее в интервью 5-tv.ru артист заявил, что не испытывает радости от победы, поскольку не был инициатором процесса. По собственным словам, он действовал по закону и не сомневался в справедливости исхода. Гогунский также отметил, что не любит говорить о личной жизни, и остановил дальнейшие расспросы.

Отношения актера с дочерью остаются напряженными: он не общается с Миланой как минимум с 2018 года. По словам его адвоката, видеться с девочкой он не может из-за позиции бывшей супруги. Маирко обвинения в «настраивании дочки против отца» отвергает.

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