«Хочу масечку»: певица Слава призналась, что мечтает родить еще одного ребенка

Певица Слава призналась, что хочет родить еще одного ребенка

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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У певицы две дочери, старшая родила ей внука три года назад.

Певица Анастасия Сланевская, известная под творческим псевдонимом Слава, рассказала о своем желании родить еще одного ребенка. Откровением она поделилась в своем профиле в Instagram*.

«Я хочу масечку. Маленькую-маленькую. Вкусненькую. Мамы, наверное, меня поймут. Когда их лобики так вкусно пахнут, пальчики малюсенькие, а ноготочки остренькие», — поделилась мыслями исполнительница.

Слава отметила, что почувствовала «хорошую грусть» при встрече в лифте с мамой и новорожденной дочкой. С согласия взрослых знаменитость подержала ребенка за руку и поиграла с ней.

Напомним, что у Славы две дочери. Старшая — Александра Морозова, родилась 4 января 1999 года. Ее отец — Константин Морозов, первый муж певицы и предприниматель. Александра уже успела сделать Славу бабушкой — 30 марта 2023 года она родила сына Арсения.

Младшая дочь певицы Антонина Сланевская родилась 24 декабря 2011 года. Ее отец — бизнесмен Анатолий Данилицкий, с которым Слава состояла в гражданском браке.

Ранее 5-tv.ru писал о том, за что Славу начали хейтить мужчины. «Опять у бабки фляга летит», писали комментаторы певице.

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