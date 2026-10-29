Полет станет дороже: авиапассажирам готовят новый сбор с 2027 года

В России могут ввести новый сбор с авиабилетов с 2027 года

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Средства планируют направить на лизинг и эксплуатацию отечественных самолетов.

В России могут ввести дополнительный сбор при покупке авиабилетов с 2027 года. За перелет по внутренним направлениям пассажирам придется доплатить 500 рублей, а за международный рейс — 1 тыс. рублей. Об этом говорится в заключении комитета Госдумы по бюджету и налогам на проект федерального бюджета на 2027–2029 годы.

Средства планируют направить на покрытие расходов по лизингу и эксплуатации 258 новых российских самолетов.

Сбор также рассматривается как часть комплексной программы по увеличению объемов выпуска отечественной авиатехники. Поступления от пассажиров предполагается использовать для поддержки поставок самолетов МС-21, Ту-214, SSJ-NEW и Ил-114-300.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за первое полугодие 2026 года в России доходы от туристического налога увеличились на 60%, достигнув 5,2 миллиарда рублей. За весь 2025 год было собрано 7,1 миллиарда рублей. По информации главы департамента Минэкономразвития Георгия Груши, налог был введен в 76 регионах, охватывая почти 3,6 тысячи муниципальных образований.

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