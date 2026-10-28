Путин предложил тост за лидеров Африки, сотрудничество, благополучие и мир

Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

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Российский лидер подчеркнул, что отношения Москвы со странами континента строятся на дружбе, доверии и взаимном уважении.

На торжественном приеме Владимир Путин предложил тост за присутствующих африканских лидеров, дальнейшее развитие сотрудничества, благополучие и мир.

Президент России также заявил, что состав участников саммита «Россия — Африка» свидетельствует о твердом настрое стран континента развивать взаимовыгодные связи с Москвой.

По словам Путина, российско-африканские отношения опираются на многолетние традиции дружбы, взаимовыручки, уважения и доверия. Россию и страны Африки, отметил глава государства, также объединяет приверженность справедливой и многополярной системе мироустройства, свободной от диктата.

Говоря о характере такого взаимодействия, российский лидер привел африканскую поговорку, подчеркнув важность совместного движения вперед.

Ранее Путин сообщил, что товарооборот России со странами Африки с 2022 года вырос в полтора раза и превысил 27 миллиардов долларов. Значительная часть торговли приходится на Египет.

Кроме того, президент заявил о готовности России и дальше помогать африканским государствам в борьбе с терроризмом, трансграничной преступностью и наркотрафиком. Москва также рассчитывает продолжать координацию с Африканским союзом по вопросам мира, безопасности и предотвращения кризисов.

Еще одним перспективным направлением Путин назвал развитие контактов африканских стран с Евразийским экономическим союзом и Содружеством Независимых Государств.

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