Нашли украинский след: родственника князя Монако нашли мертвым

Фото: www.globallookpress.com/Alexander Sandvoss

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Трагедия случилась после семейного обеда.

В Монако арестовали 42-летнего гражданина Украины по делу о смерти двоюродного племянника князя Альбера II Антуана де Масси. Мужчине предъявили обвинения в непредумышленном убийстве и неоказании помощи человеку в опасности. Об этом сообщает газета Le Figaro.

Как сообщает издание, подозреваемый прожил в княжестве около 30 лет. Сейчас он находится под арестом и отрицает свою вину.

Тело 29-летнего Антуана де Масси обнаружили на асфальте в районе Ларвотто. По результатам вскрытия, молодой человек погиб после падения с большой высоты. Де Масси приходился внуком старшей сестре князя Ренье III, отца нынешнего правителя Монако. О его смерти стало известно 27 октября. По предварительным данным, трагедия произошла в воскресенье после семейного обеда. В полицию обратился один из родственников погибшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что прокуратура Рима потребовала вынести приговор гражданину США Фрэнсису Кауфманну, требуя пожизненного заключения и трех лет изоляции в дневное время. Кауфманн обвиняется в убийстве россиянки Анастасии Трофимовой и их 14-месячной дочери.

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