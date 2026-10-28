Песков: гуманитарная операция в Алешках пройдет в ближайшие дни

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Москва рассчитывает, что режим тишины сохранится и проведение миссии обойдется без провокаций.

Гуманитарная операция в Алешках Херсонской области должна состояться в ближайшие дни. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Москва позитивно оценивает соблюдение режима тишины вокруг города. Сообщений о его нарушениях пока не поступало.

«Будем надеяться, что гуманитарная операция в Алешках пройдет безопасно и не будет провокаций», — сказал Песков.

Подготовка к миссии продолжается. В Алешках разминируют дороги, чтобы обеспечить безопасный выезд мирных жителей и доставку гуманитарной помощи.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что работу ведут совместно с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом при посредничестве и координации первой леди США Мелании Трамп.

По ее словам, сейчас одна из главных задач — обеспечить безопасность маршрутов, по которым жители смогут покинуть город. Стороны также продолжают работать над выполнением достигнутых договоренностей.

Режим прекращения огня на определенных территориях действует с 27 октября. Его соблюдают российская и украинская стороны.

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