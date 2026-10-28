Жителей Алешек отправят в Гомель самолетом Минобороны России
Fох Nеws: Жителей Алешек будут вывозить через Анапу в Белоруссию
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
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Подробности соглашения о прекращении огня и доставке помощи в Херсонскую область.
Жителей Алешек, желающих уехать на подконтрольную Украине территорию, доставят в аэропорт Анапы, откуда они вылетят в Гомель на военно-транспортном самолете Минобороны России. Гуманитарная операция также предусматривает доставку в город продовольствия, чистой воды, медикаментов и медицинских специалистов. Об этом сообщает издание Fox News.
Соглашение подписали 23 октября уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова и ее украинский коллега Дмитрий Лубинец. Переговоры проходили при посредничестве первой леди США Мелании Трамп, которая продолжит содействовать организации гуманитарных мероприятий и координировать их проведение.
Одним из итогов миссии должна стать договоренность России и Украины о регулярной доставке гуманитарной помощи в населенные пункты Херсонской области. Согласно опубликованным данным, поставки планируется организовывать не реже одного раза в месяц, если возникнет такая необходимость.
Режим прекращения огня, согласованный для проведения операции, распространяется на определенные территории и не означает остановки боевых действий на остальных участках фронта. Его задача — обеспечить безопасное передвижение гуманитарных колонн и эвакуацию гражданских лиц из Алешек.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в городе Алешки, расположенном в Херсонской области, было объявлено гуманитарное перемирие для организации эвакуации местного населения.
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