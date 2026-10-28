В Алешках разминируют дороги для эвакуации мирных жителей и доставки гумпомощи

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Россия и Украины продолжают соблюдать режим тишины.

В Алешках Херсонской области разминируют дороги, чтобы обеспечить безопасный выезд мирных жителей и доставку гуманитарной помощи. Работы необходимы для проведения гуманитарной миссии, подготовку которой продолжают совместно с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом при посредничестве и координации первой леди США Мелании Трамп. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в своем канале в мессенджере МАКС.

По ее словам, сейчас главная задача — обеспечить безопасность маршрутов, чтобы жители могли покинуть город. Она отметила, что стороны продолжают работать над выполнением достигнутых договоренностей и сохранением человеческих жизней.

Режим прекращения огня на определенных территориях действует с 27 октября, его соблюдают российская и украинская стороны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Алешках за 30 часов не зафиксировано нарушений режима тишины.

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