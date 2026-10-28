Путин призвал страны Африки активнее развивать связи с ЕАЭС и СНГ

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

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Москва рассчитывает расширить экономическое и политическое взаимодействие с африканскими государствами.

Москва рассчитывает на расширение экономического и политического взаимодействия африканских государств с интеграционными объединениями на постсоветском пространстве.

Россия выступает за то, чтобы страны Африки активнее выстраивали отношения с Евразийским экономическим союзом и Содружеством Независимых Государств. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

По словам российского лидера, Москва заинтересована в дальнейшем развитии сотрудничества африканских государств с ЕАЭС и СНГ.

Путин подчеркнул, что такие связи могут стать еще одним направлением для расширения взаимодействия России и стран Африки.

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