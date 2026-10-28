На тату-мастера возбудили уголовное дело за фотосессию у храма

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

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Мужчина снялся с обнаженным торсом.

В Петропавловске-Камчатском 27-летний тату-мастер попал под уголовное дело из-за фотосессии у православного собора. Дело возбудил Следственный комитет.

По данным следствия, в октябре обвиняемый в оскорблении чувств верующих опубликовал фото в своем публичном канале. Мужчина снялся с обнаженным торсом на фоне кафедрального собора Святой Живоначальной Троицы в Петропавловске-Камчатском. На его спине видна татуировка — мифическое животное с пентаграммой* в пасти.

Полиция провела оперативно-розыскные мероприятия и забрала у скандального тату-мастера телефон.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что скандально известного блогера Ивана Золо привлекли к административной ответственности — на него составили протокол за публичную демонстрацию сатанинской* символики. Видео датируется еще 2022 годом. Блогера задержали в день его запланированного выступления в ночном клубе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — данная символика относится к международному движению сатанизма, которое признано экстремистским и запрещено на территории России.