«Сейчас я полновесный дед»: Охлобыстин о возвращении «Интернов»

Фото, видео: Михаил Терещенко/ТАСС; 5-tv.ru

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Актер признался, что одновременно рад возвращению к знакомой роли и опасается повторения изматывающего графика съемок, который сопровождал работу над сериалом в течение пяти с половиной лет.

Иван Охлобыстин рассказал о планах на продолжение комедийного сериала «Интерны» во время презентации нового сезона ТНТ. Съемки новых серий, как ожидается, начнутся в 2027 году. Артист не исключил, что к работе вернется основной актерский состав.

«Мы поговорили со Славой, он спросил: „Будет возвращать?“ Я подумал: десять лет прошло — я изменился. <…> Сейчас я полновесный дед», — поделился актер.

Охлобыстин признался, что возвращение к проекту вызывает у него противоречивые чувства. С одной стороны, он любит коллег и считает прежнюю команду удачной, с другой — помнит, насколько тяжело дались многолетние съемки.

«Я и рад, и напуган, потому что тогда за пять с половиной лет я чуть не сдох. Но было за что бороться», — рассказал артист.

«Интерны» — российский комедийный сериал о буднях молодых врачей-интернов, которые проходят практику в больнице под руководством циничного и язвительного доктора Андрея Быкова. Его роль исполнил Иван Охлобыстин. В золотой состав также вошли Кристина Асмус (Варя Черноус), Илья Глинников (Глеб Романенко), Александр Ильин — младший (Семен Лобанов), Вадим Демчог (Иван Купитман) и Светлана Пермякова (Любовь Скрябина). В сериале также снимались Дмитрий Шаракоис, Полина Ульянова и другие актеры.

Премьера «Интернов» состоялась в 2010 году. Сериал завершился в 2016-м, а теперь создатели планируют вновь собрать зрителей у экранов спустя более десяти лет после выхода первых серий.

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