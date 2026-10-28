Мурашко заявил о высоком уровне безопасности российской системы здравоохранения

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru

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Министр объяснил, как цифровизация помогает контролировать качество лекарств и их путь до пациентов.

Безопасность системы здравоохранения России обеспечена на самом высоком уровне. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе осмотра выставки на полях саммита «Россия — Африка».

«Безопасность системы здравоохранения сегодня обеспечена на самом высоком уровне», — сказал глава Минздрава.

Он также рассказал, что в каждой медицинской организации есть цифровой профиль, а также система отслеживания лекарственных препаратов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия и Африка намерены развивать сотрудничество в сфере здравоохранения. Среди перспективных направлений — борьба с заболеваниями, поставки медицинской продукции, подготовка кадров и создание устойчивых систем здравоохранения. По словам Михаила Мурашко, африканским странам также востребованы российские разработки в области мобильной медицины и телемедицинских услуг. Они позволяют проводить обследования жителей удаленных населенных пунктов и больших групп населения. Россия готова делиться технологиями, поставлять оборудование и обучать медицинских специалистов.

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