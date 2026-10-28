Украинский БПЛА атаковал пассажирский состав на станции Клинцы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Повреждена кабина управления рельсового автобуса, следовавшего по маршруту Унеча — Новозыбков.

Украинский беспилотник ударил по пассажирскому железнодорожному составу на станции Клинцы. Об этом сообщил губернатор Брянской области Егор Ковальчук в своем канале на платформе МАКС.

«Украинский беспилотник ударил по пассажирскому железнодорожному составу на станции Клинцы. Повреждена кабина управления рельсового автобуса. <…> Никто не пострадал», — рассказал Ковальчук.

Локомотивную бригаду и пассажиров эвакуировали в укрытие. В результате атаки никто не получил травм.

Минобороны РФ заявило, что за ночь на 28 октября средства ПВО уничтожили 531 украинский беспилотник над российскими регионами, в том числе над Брянской областью.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после удара украинского дрона по Советскому району Брянска повреждения получили примерно двести квартир.

По словам главы региона, комиссия уже обследовала треть пострадавших квартир и продолжает поквартирный обход для оценки причиненного ущерба. Он уточнил, что объем помощи будет определяться с учетом характера повреждений и принадлежности имущества — общедомового или частного: в одних случаях предусмотрена денежная компенсация, в других — проведение ремонта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.