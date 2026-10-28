Уже не безобидный: акушер-гинеколог назвала опасный порог потери веса при токсикозе

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Будущим мамам не нужно «есть за двоих».

Рацион женщины во время беременности во многом определяет здоровье будущего ребенка. Об этом на пресс-конференции в МИЦ «Известия» рассказала доктор медицинских наук, акушер-гинеколог Карина Бондаренко.

По ее словам, от питания мамы зависит, столкнется ли малыш во взрослой жизни с ожирением или диабетом.

«Через свое питание женщина фактически программирует здоровье будущего человека. Это все закладывается на самых ранних этапах», — пояснила Бондаренко.

Врач назвала и границы, за которыми токсикоз перестает быть безобидным. Потеря до 5% массы тела считается вариантом нормы. Если вес снижается на 5–10%, это тревожный сигнал: состояние усиливается.

Потеря более 10% — уже плохой признак. При этом специально восстанавливать вес не нужно, а питание должно оставаться сбалансированным.

Идея «есть за двоих» осталась в прошлом, подчеркнула Бондаренко. Добирать белки, жиры и углеводы не требуется, достаточно принципа гарвардской тарелки, как и вне беременности. Калорийность немного растет только в третьем триместре, и врачебного вмешательства для этого не нужно.

«Женщина имеет право на все. Набрать 12–15 килограммов за беременность — это допустимая прибавка массы», — заключила врач.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что блогер Адель Вейгель из-за тяжелого токсикоза похудела на пять килограммов и попала в больницу под капельницы.

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