Песков: Россия продолжает трехсторонние переговоры по Украине

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Также пресс-секретарь президента РФ отметил, что российские военные продолжают продвигаться в зоне СВО.

Россия продолжает трехсторонние переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в беседе с «Интерфаксом».

Также, по словам представителя Кремля, параллельно с дипломатическими усилиями Россия продолжает продвигаться в рамках специальной военной операции.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении в ближайшее время встретиться с российским лидером Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским. По словам главы Белого дома, в вопросе урегулирования конфликта на Украине наметился значительный прогресс.

При этом Трамп не уточнил, пройдет ли встреча с участием всех трех лидеров одновременно или речь идет о переговорах один на один.

О продолжении дипломатических контактов также свидетельствует недавний телефонный разговор Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Они приветствовали договоренность о возобновлении трехсторонних переговоров России, Украины и США в Абу-Даби.

В ходе беседы Путин заявил, что политика стран Евросоюза и НАТО, по его оценке, способствует затягиванию боевых действий. Российский лидер подчеркнул, что достижение долгосрочного мира возможно при полном и безусловном учете законных интересов России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.