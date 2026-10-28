Купил машину и остался без нее: как продавцы могут провернуть схему Долиной

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Автоюрист объяснил, какая проверка поможет не попасть в чужую ловушку.

Покупатель подержанной машины рискует потерять автомобиль, даже если оформил сделку. Продавец может заявить, что его обманули, и попытаться вернуть имущество. Автоюрист Лев Воропаев рассказал 5-tv.ru, как снизить риски.

Продавец ищет перекупщика и предлагает ему автомобиль по привлекательной цене. Но незадолго до сделки владелец оформляет кредит под залог машины.

Проблема в том, что информация о залоге появляется в реестре не мгновенно. На это может уйти около суток. Автоюрист Лев Воропаев предположил, что злоумышленники могут рассчитывать на эту задержку.

«Но я предполагаю, что мошенники рассчитывают на то, что время постановки автомобиля в нотариальный залог не моментально, а проходит день-два, пока автомобиль встанет в нотариальный залог, и эта информация пройдет по всем базам. Они на это, видимо, и рассчитывают», — отметил эксперт.

После продажи владелец обращается в полицию. Он утверждает, что мошенники вынудили его взять кредит, продать автомобиль и отдать им деньги.

Продавец также указывает номер телефона предполагаемого злоумышленника. При этом с той же SIM-карты могли звонить и покупателю. Из-за этого у правоохранителей могут возникнуть вопросы к новому владельцу машины.

Автомобиль в таком случае могут изъять на время расследования. Покупателю придется объяснять, как он приобрел транспортное средство и знал ли о возможном обмане.

Автоюрист Лев Воропаев в разговоре с 5-tv.ru напомнил о проверке, которая необходима при покупке любой подержанной машины.

«Если вы покупаете автомобиль, необходимо заказать отчет по нему, проверить, находится ли он в залоге, либо не находится», — пояснил Воропаев.

Если машина уже заложена банку, от сделки лучше отказаться. Иначе новый владелец рискует столкнуться с проблемами из-за чужого долга.

Но одной проверки недостаточно. Юрист посоветовал насторожиться, если продавец торопит с оформлением документов, уклоняется от вопросов или не может внятно объяснить, почему продает автомобиль. Все договоренности нужно зафиксировать письменно, а подтверждение оплаты сохранить. При расчете наличными стоит взять расписку, при переводе через банк — оставить платежный документ.

Воропаев также объяснил, что Верховный суд в большинстве подобных споров встает на сторону добросовестного покупателя. Если человек купил машину, проверил ее и не знал о мошенничестве, он, как правило, должен сохранить автомобиль.

Но есть исключения. Например, если покупатель понимал, что продавец ведет себя подозрительно, но все равно согласился на сделку, суд может принять другое решение.

В качестве примера юрист привел споры о продаже квартир. В одном из таких случаев покупатель был риелтором и хорошо разбирался в сделках с недвижимостью. Он знал стоимость квартиры и понимал, как передавались деньги. По словам Воропаева, Верховный суд учел эти обстоятельства и отменил сделку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о новой мошеннической схеме, связанной с оплатой жилищно-коммунальных услуг.

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