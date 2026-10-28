Путин рассказал о первых шагах России в создании спутниковой системы «Рассвет»

Фото, видео: © РИА Новости/Юрий Кочетков; 5-tv.ru

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Она должна выйти на новый этап развития к 2028 году.

Россия начала самостоятельно создавать систему спутникового интернета «Рассвет» и гордится первыми результатами работы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе осмотра выставки на полях саммита «Россия — Африка», комментируя развитие отечественного проекта — аналога американской системы Starlink.

«Мы сделали только первый шаг. Но важно, что он сделан», — подчеркнул глава государства.

Путин также назвал основателя SpaceX Илона Маска гениальным человеком и отметил, что российские специалисты поддерживают рабочие контакты с американскими партнерами. По словам президента, при эксплуатации спутниковых систем важно соблюдать порядок на орбите и не создавать помех друг другу.

«Мы гордимся тем, что мы начали это делать и начали делать самостоятельно. Мы в тесном контакте с нашими американскими партнерами, в том числе с господином Маском, потому что на орбитах там очень важно не мешать друг другу, соблюдать определенную дисциплину, порядок», — рассказал Путин.

Следующим этапом развития проекта должно стать увеличение числа аппаратов. Как сообщил один из участников выступления, к 2028 году Россия планирует иметь на орбите около 300 спутников. Они должны обеспечить дешевый и быстрый интернет по всему миру, в том числе в странах Африки.

Отдельное преимущество российской системы — возможность соблюдать национальные требования к контролю и фильтрации интернет-трафика.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия не стремится к цели колониального господства в Африке, а нацелена на взаимовыгодное сотрудничество с африканскими странами.

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