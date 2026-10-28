В Большом театре усомнились в передаче прав на наследие Григоровича

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Гунеев; 5-tv.ru

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Руководство высказалось на фоне спора вокруг документов об их отчуждении.

Права на балеты и другие произведения Юрия Григоровича должны принадлежать государству. Такую позицию в беседе с 5-tv.ru обозначил представитель Большого театра, комментируя ситуацию вокруг творческого наследия знаменитого балетмейстера.

«Руководство Большого театра и говорит, что надо поставить точку, и это должно принадлежать государству, вне зависимости от того, кто будет руководителем Большого театра, Это должно принадлежать Российской Федерации», — резюмировал собеседник.

Представитель театра также выразил сомнения в обстоятельствах передачи прав на постановки. Он обратил внимание на то, что информация о соответствующем договоре, по его словам, не появлялась публично в течение продолжительного времени. Собеседник считает, что этот вопрос требует отдельного разбирательства.

Кроме того, представитель Большого театра заявил, что, по его мнению, права на творческое наследие Григоровича не должны становиться предметом коммерческих интересов отдельных лиц. Он подчеркнул, что руководство театра выступает за закрепление этих прав за Российской Федерацией независимо от того, кто в дальнейшем будет возглавлять учреждение.

При этом изложенная позиция не является подтверждением юридического статуса спорных документов или окончательного решения по вопросу об авторских правах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что народный артист России Николай Цискаридзе увидел особый знак в дожде, начавшемся во время открытия памятника Юрию Григоровичу на Новодевичьем кладбище в Москве. Артист вспомнил, что похожая погода была и на церемонии открытия памятника супруге хореографа Наталии Бессмертновой 18 лет назад.

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