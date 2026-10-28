Хочет еще: как Дженнифер Лоуренс меняла свое тело

Фото: www.globallookpress.com/Maurizio D'Avanzo

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

После рождения детей даже голливудским красавицам бывает непросто принять изменения фигуры.

Актриса Дженнифер Лоуренс призналась в том, что сделала операцию по увеличению груди из-за невозможности вернуть прежнюю форму после рождения второго ребенка. Звезда «Голодных игр» подчеркнула, что стремится оставаться привлекательной матерью. Об этом сообщает Daily Mail.

Поводом для экстренной записи к хирургу послужили съемки в обнаженном виде для проекта Мартина Скорсезе «Что происходит ночью», производство которого уже завершилось.

Знаменитость призналась, что решилась бы на хирургическое вмешательство в любом случае, хотя и без такой спешки. В планах 36-летней артистки также значится подтяжка лица.

Ранее, в октябре 2025 года, обладательница премии «Оскар» рассказывала о сложностях с восстановлением фигуры после родов. После появления на свет первого сына по имени Сай тело актрисы быстро пришло в норму. Однако вторые роды не оставили Лоуренс шансов вернуть прежний вид без помощи медиков.

При этом звезда избегает филлеров, которые заметны в кадре. Она также крайне аккуратно использует ботокс, чтобы сохранить подвижную мимику для ролей.

Слухи о ринопластике она отвергает, объясняя перемены во внешности взрослением и потерей веса.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.