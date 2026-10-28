Туроператоры не получали данных об изменениях системы «все включено» в Турции

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

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Поводом для обсуждения стала идея представителя одного из гостиничных холдингов.

Российские туроператоры не получали информации о планируемых изменениях системы питания «все включено» в турецких отелях. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В ассоциации уточнили, что ранее в Telegram-канале АТОР рассказывалось об одной из инициатив, которую глава одного из турецких гостиничных холдингов предложил обсудить профессиональному сообществу страны. При этом речь не идет об изменениях, которые распространяются на весь турецкий гостиничный рынок.

«В сообщении Telegram-канала АТОР говорилось об одной из идей, выдвинутых главой одного из турецких отельных холдингов в рамках публицистики. Речь не идет ни обо всем рынке, ни тем более о каких-то инициативах государства», — отметили в ассоциации.

Туроператоры, по данным АТОР, не получали информации о пересмотре системы питания даже в рамках самого холдинга, руководитель которого выступил с предложением.

В ассоциации также подчеркнули, что законодательные или правительственные ограничения для системы «все включено», которую развивают частные гостиничные компании Турции, невозможны.

Ранее АТОР сообщал о предложении представителя гостиничной группы Kilit Group Толги Килита изменить существующий формат и разделить его на пять категорий. Предлагалось выделить экономичный уровень Eco, улучшенный экономичный Eco Plus, а также средний, высокий и люксовый сегменты.

При этом, как подчеркнули в АТОР, данная идея не означает введения новых правил для всей системы «все включено» в Турции.

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