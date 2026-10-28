Не видели даже специалисты: почему взрослым женщинам все чаще ставят расстройства аутистического спектра

Фото, видео: 5-tv.ru

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Психика человека умеет хранить секреты даже от него самого.

Нередко расстройства аутистического спектра (РАС) у женщин диагностируют во взрослом возрасте. Об этом 5-tv.ru рассказала кризисный психолог Ольга Софьянова.

Все чаще во врачебной практики встречаются случаи, когда РАС диагностируют у людей уже во взрослом возрасте, в некоторых случая у пациентов старше 30 лет. Чаще всего подобные случаи фиксируют среди женщин.

При этом, по словам эксперта, данный недуг нельзя «заработать» или «подхватить» во взрослом возрасте. РАС — это определенные особенности развития нервной системы человека, которые формируются еще в утробе матери.

Однако человеческая психика умеет приспосабливаться к окружающей среде и мимикрировать. Она начинает отражать то, что делают, как реагируют и ведут себя другие, даже если не понимает причин.

Процесс этот небыстрый, ему ребенок обучается точно также, как и всему остальному.

«Он наблюдает, как улыбаются, сколько секунд смотрят в глаза, какие фразы говорят при встрече, и воспроизводит это. Ну, то есть такая копинг-стратегия. Так работают зеркальные нейроны. И часто это происходит полуосознанно», — отметила Софьянова.

Она уточнила, что со стороны человек, освоивший подобный навык, в профессиональной среде его называют камуфляжем, не отличается от окружающих. Он не вызывает подозрений.

Но подобное умение у человека с РАС со временем сильно истощает ресурсы нервной системы. Поэтому такая маскировка для нашей психики обходится слишком дорого. К тому же, рано или поздно, она начинает давать сбой.

«К этому возрасту на человека наваливается уже все сразу. Это и работа, и отношения, и дети, и ответственность, и уже психики компенсировать становится нечем. И тут наступает выгорание. И тогда человек приходит к психологу или психиатру с тревогой, депрессией, либо хронической усталостью, или с паническими атаками. И годами его могут лечить именно от этого, а то, что лежит в основе, остается незамеченным», — пояснила эксперт.

Грамотный специалист может заподозрить РАС и направить человека к психиатру. Встречаются случаи, когда такое расстройство диагностируют ребенку, и взрослый, опираясь на описание его симптомов, понимает, что все это характерно не только для сына или дочери, но и для него самого.

С женщинами подобные ситуации происходят чаще, в том числе и потому, что девочки изначально воспитываются и воспринимаются окружающими иначе, нежели мальчики.

«От девчонок ждут, что они будут удобными, хорошими, вежливыми, тихими. Соответственно, девочка, которая молчит, сидит с книгой и не играет с другими, она вызывает умиление: „Какая молодец“, тихо, не видно и так далее, но не вызывает при этом тревогу», — заметила психолог.

То же самое касается ее увлечений: животные, чтение, рисование. Все это не настораживает ни родителей, ни педагогов.

Историческая составляющая тоже сильно повлияла на представление о детях с аутизмом, в которые не всегда вписываются девочки с РАС.

«Долгое время представление об аутизме, в принципе, строилось в основном на наблюдениях за мальчиками. И классический образ — это ребенок, который не говорит, не идет на контакт, раскачивается. Я хочу подчеркнуть, что аутизм — это синдром, то есть там сочетания могут быть разных сопутствующих состояний. И для того, чтобы его поставить, нужно еще дифференцировать. Есть аутистический спектр, да, а есть аутизм как диагноз. И женский вариант проявления, он гораздо тоньше, и специалисты долго его просто не видели», — пояснила эксперт.

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