Свои серверы и IT-решения: Россия готова делиться технологическими разработками с Африкой

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; 5-tv.ru

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Министр экономического развития выделил перспективные направления в сотрудничестве стран.

Россия предлагает африканским странам собственные IT-решения, которые позволят им меньше зависеть от зарубежных серверов и центров обработки данных. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на форуме «Россия — Африка».

По словам главы Минэкономразвития, Москва выступает за совместное обеспечение технологического суверенитета. Российская сторона готова делиться разработками в области государственных услуг, финансовых сервисов, кибербезопасности и поисковых систем.

«То, что действительно нужно сейчас любому государству, если оно хочет самостоятельно развиваться, — не сидеть на чужих серверах, не сидеть в чужих ЦОКах, а иметь свое, иметь свои IT-решения», — пояснил Решетников.

При этом для реализации технологических проектов необходимо готовить квалифицированных специалистов. Министр подчеркнул, что без обучения кадров передача сложных разработок не даст ожидаемого результата.

Еще одним направлением сотрудничества может стать сельское хозяйство. Решетников обратил внимание на зависимость отрасли от поставщиков семян: значительная часть добавленной стоимости остается у компаний, которые их производят. Россия развивает собственные программы семеноводства и готова делиться соответствующими технологиями с африканскими партнерами.

Кроме того, Москва рассчитывает расширять промышленную кооперацию, поскольку Россия уже поставляет на африканский континент минеральные продукты, нефтепродукты, удобрения, продовольствие, машиностроительную продукцию и энергетические технологии. При этом российские производители заинтересованы в открытии предприятий непосредственно в африканских странах.

Также министр выделил фармацевтическую отрасль, так как спрос на лекарства в Африке будет расти, а российские компании могут предложить партнерам как оригинальные препараты, так и дженерики.

Перспективным направлением Решетников назвал туризм. На форуме Россия представляет цифровую платформу для управления туристической отраслью, которая объединяет отели, гидов и инструкторов и помогает формировать готовые предложения для путешественников.

Министр отметил, что при развитии сотрудничества важно учитывать особенности каждой страны. Африканский континент состоит из множества государств с разными территориями, подходами и потребностями, поэтому взаимодействие с каждой из этих стран требует особого подхода.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что через 20 лет Африка изменится, заявил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев. Это обусловлено несколькими факторами: ростом населения, экономическим подъемом и увеличением спроса на современные технологии.

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