Шесть лет колокольного ада: мужчина превратил дачу соседки в кошмар

Мужчина в Ленобласти установил колокольню на дачном участке и довел соседку до суда

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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По словам соседки, из-за шума ее дети перестали спать днем.

В поселке Левашово мужчина разместил на дачном участке колокольню с автоматическим звоном каждый час. Его соседка подала иск в Выборгский районный суд с требованием демонтировать постройку. Об этом сообщил официальный Telegram-канал судов Санкт-Петербурга.

Согласно изложенным в иске обстоятельствам, мужчина построил колокольню возле участка женщины еще в 2020 году.

Высота сооружения составляет 4–4,5 метра. Чугунный колокол оборудован автоматическим механизмом. Ежедневно с 08:00 до 20:00 он отбивает часы соответствующим количеством ударов.

Женщина утверждает, что звон слышен повсюду и не позволяет семье спокойно отдыхать на даче. По ее словам, систематический шум негативно влияет на самочувствие, а дети лишились дневного сна.

В обращении женщина также оспаривает назначение постройки. Она считает, что колокольня не относится к хозяйственным сооружениям и не соответствует разрешенному использованию земли.

«Она не хранит вещи, не обслуживает жилой дом, не обеспечивает проживание. Ее функциональное назначение — издание звука», — указала истица.

По словам женщины, лично решить вопрос с соседом не удалось. Звон она терпит уже шесть лет.

Теперь женщина просит признать эксплуатацию колокольни незаконной, запретить ее использование и обязать ответчика разобрать сооружение.

Материалы переданы судье. Решение по требованиям истицы пока не вынесено.

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